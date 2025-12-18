Nuovi trend e reti in evoluzione | come sta cambiando il business dei concessionari

L’industria dei concessionari sta attraversando una fase di profondo cambiamento, guidata da nuovi trend e reti in costante evoluzione. La stagione 2025 di Automotive Forum Live ha svelato dati e analisi chiave, evidenziando come le innovazioni e le trasformazioni digitali stiano ridefinendo il modo di fare business nel settore automotive.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.