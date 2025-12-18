Nuovi trend e reti in evoluzione | come sta cambiando il business dei concessionari
L’industria dei concessionari sta attraversando una fase di profondo cambiamento, guidata da nuovi trend e reti in costante evoluzione. La stagione 2025 di Automotive Forum Live ha svelato dati e analisi chiave, evidenziando come le innovazioni e le trasformazioni digitali stiano ridefinendo il modo di fare business nel settore automotive.
È quanto emerge dall'ultima puntata della stagione 2025 di Automotive Forum Live, che ha presentato i risultati del Dealer Network Study 2025 e i principali trend dell’anno che hanno influenzato il settore.Le reti si stabilizzano, il multi-brand diventa la normaLe evidenze emerse nell’ultima. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Dai defilé della Ville Lumiere fioccano spunti di styling e nuovi must-have. Da copiare subito, per anticipare i trend
Leggi anche: Dexter e i nuovi spinoff: l’evoluzione del rapporto con i passeggeri oscuri
Paola Carron: «Momento cruciale, ma serve sostegno deciso per crescere».
Trend Micro avverte: l’IA agentica espone le aziende a nuovi rischi cyber - Trend Micro lancia l’allarme sui rischi della IA agentica: ChatGPT agent e nuovi scenari di attacco mettono a rischio aziende e privacy. webnews.it
NOVITÀ IN GAMMA MONOUSO TREND I nuovi bisturi e le nuove lame monouso TREND entrano in gamma per offrire taglio preciso, sicurezza certificata e massima affidabilità nello studio odontoiatrico. OFFERTA LANCIO Lame € 9,99 cad. Bisturi € 3,70 ca - facebook.com facebook
Credito alle famiglie in ripresa stabile, anche i mutui in forte accelerazione • Aumentano i prestiti personali alle famiglie ed i mutui, rischiosità sotto controllo: i nuovi trend del’Osservatorio Assofin-CRIF-Prometeia. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.