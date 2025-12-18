Nuovi progetti 2026 di Paolo Brosio | record di ascolti a BellaMà Rai2

18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’exploit televisivo del grande tifoso juventino Paolo Brosio (che abbiamo più volte intervistato, negli anni, in esclusiva a Forte dei Marmi) registra ulteriori ed eccellenti conferme in questo periodo di fine anno. Nel corso della sua partecipazione a un programma di successo di Rai2, il popolare personaggio tv ha annunciato due interessanti progetti editoriali per il 2026. PAOLO BROSIO OSPITE DI BELLAMA’, IL FORMAT DI PIERLUIGI DIACO: LE RIVELAZIONI E LE INIZIATIVE PER IL NUOVO ANNO. Paolo Brosio ha partecipato come ospite a Bella Ma’, il format del primo pomeriggio di Rai2  condotto da Pierluigi Diaco. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

nuovi progetti 2026 di paolo brosio record di ascolti a bellam224 rai2

© Danielebartocciblog.it - Nuovi progetti 2026 di Paolo Brosio: record di ascolti a BellaMà (Rai2)

