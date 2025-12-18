Nuovi agenti da assumere | Il Governo non dà i soldi

L’assunzione di nuovi agenti di polizia locale resta una sfida, tra critiche per la mancanza di fondi e inefficienze operative. Michele Pascarella, ex dirigente del Commissariato e coordinatore di Forza Italia a Cesena, evidenzia le criticità della gestione dell’assessorato alla sicurezza, sottolineando l’assenza di concorsi e la necessità di una presenza costante per migliorare la prevenzione e la sicurezza territoriale.

L'ex dirigente del Commissariato Michele Pascarella, responsabile a Cesena dal 2015 al 2017, nelle vesti di coordinatore di Forza Italia di Cesena ha criticato la gestione del Comando di Polizia locale da parte dell'assessorato alla sicurezza, perché non vengono banditi concorsi e per la sua scarsa operatività nella prevenzione dei reati, mentre servirebbe, secondo Pascarella, una copertura del territorio h24, specie sul fronte dell'antiinfortunistica per liberare le polizie statali da incombenze che ne limitano l'azione. Assessore alla sicurezza e alla legalità Luca Ferrini: che cosa replica a Pascarella sui concorsi per nuovi agenti di Polizia Locale a Cesena? "Che non è questo il punto.

