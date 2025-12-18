Nuove regole per il lavoro stagionale e più tempo per la formazione sulla sicurezza Pullara | Svolta necessaria per le imprese

L’approvazione al Senato del decreto Sicurezza apre nuove opportunità per le imprese siciliane del settore stagionale. Con regole più chiare e maggiori tempi dedicati alla formazione sulla sicurezza, questa svolta rappresenta un passo importante per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e conforme. Pullara sottolinea come questa novità sia fondamentale per sostenere le imprese e migliorare le condizioni di chi opera in questo settore.

L'approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza (DL 15925) rappresenta un passaggio rilevante anche per la Sicilia, una delle regioni italiane con la più alta incidenza di lavoro stagionale. Il provvedimento introduce la possibilità di completare la formazione.

