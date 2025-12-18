Nuove regole per i condomini | chi è in regola coi pagamenti dovrà pagare per i morosi

Una riforma del condominio in fase di approvazione mira a rafforzare i controlli e garantire maggiore trasparenza. Tra le novità, chi è in regola con i pagamenti dovrà contribuire anche per i morosi, mentre si introducono misure contro l’uso del contante e si valorizzano le competenze degli amministratori. Un nuovo quadro normativo che cambierà il modo di gestire i condomini, tutelando fornitori e conti.

Riforma condominio 2025: tutte le novità in arrivo per condòmini - Scopri tutte le novità della riforma del condominio 2025: amministratori laureati, revisori obbligatori, stop ai contanti e nuove regole sui morosi. lifestyleblog.it

Pagamento del condominio, nuove regole nel 2026 - Addio ai contanti e pagano tutti in presenza di debitori. msn.com

