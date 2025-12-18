Nuove regole per i condomini | chi è in regola coi pagamenti dovrà pagare per i morosi
Una riforma del condominio in fase di approvazione mira a rafforzare i controlli e garantire maggiore trasparenza. Tra le novità, chi è in regola con i pagamenti dovrà contribuire anche per i morosi, mentre si introducono misure contro l’uso del contante e si valorizzano le competenze degli amministratori. Un nuovo quadro normativo che cambierà il modo di gestire i condomini, tutelando fornitori e conti.
Una nuova riforma del condominio prende forma in Parlamento: più controlli, stop al contante, amministratori più qualificati e nuove tutele per fornitori e conti. Un cambiamento profondo che promette trasparenza, ma anche costi e responsabilità maggiori per tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bonifici, nuove regole in arrivo da domani: cosa cambia davvero e per quali pagamenti
Leggi anche: Pagamenti istantanei, da oggi al via le nuove regole: il tutorial con l’App di Poste Italiane
Condominio presto cambierà tutto | niente pagamenti cash laurea per gli amministratori e se il vicino è moroso paghi tu.
Dall’amministratore laureato alle nuove regole per i morosi: come cambia la vita in condominio - Per i condomini con più di venti unità abitative, diventerà inoltre obbligatoria la figura del revisore contabile, un ulteriore filtro di sicurezza per la ... ilsecoloxix.it
Riforma condominio 2025: tutte le novità in arrivo per condòmini - Scopri tutte le novità della riforma del condominio 2025: amministratori laureati, revisori obbligatori, stop ai contanti e nuove regole sui morosi. lifestyleblog.it
Pagamento del condominio, nuove regole nel 2026 - Addio ai contanti e pagano tutti in presenza di debitori. msn.com
L'ATER METTE ALL'ASTA 24 ALLOGGI 30032021
I più colpiti dalle nuove regole potenzialmente sono i nati tra il 1968 e il 1975, che raggiungeranno i 62 anni di età tra il 2030 e il 2037 e possono contare anni di studi universitari che ricadono tra la fine degli anni ottanta e la prima metà degli anni novanta - facebook.com facebook
Il piano casa dell’Ue per «la classe media». Le nuove regole per gli affitti brevi arriveranno invece nel 2026 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.