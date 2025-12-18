Nuove cucce coibentate per gli animali del canile | Saranno protetti dal freddo e dalle intemperie

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato un nuovo progetto per migliorare il benessere degli animali del canile. Verranno realizzate cucce coibentate, offrendo ai nostri amici a quattro zampe un riparo caldo e sicuro dalle intemperie. Un intervento importante che dimostra l’attenzione della città verso il rispetto e la tutela degli animali, garantendo loro un ambiente più confortevole e protetto.

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato una delibera che prevede l'erogazione di un contributo di 1.000 euro a favore dell'associazione di promozione sociale Lega del Cane - Sezione di Ferrara, destinato all'acquisto di nuove cucce coibentate per il ricovero e il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

