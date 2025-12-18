Nuove Acque la frazione di Pocaia a Sansepolcro collegata al depuratore della rete fognaria

Nuove Acque annuncia il pieno funzionamento dell’impianto di collegamento tra la frazione di Pocaia e il depuratore di Sansepolcro. Questa importante opera garantisce una gestione più efficiente delle fognature, migliorando la qualità ambientale e la sicurezza delle reti. L’intervento rappresenta un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture idriche del territorio, assicurando un servizio più affidabile e sostenibile per la comunità.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – È a regime l'impianto di collegamento della frazione di Pocaia con la rete fognaria di Sansepolcro. Si tratta di due scarichi liberi censiti adesso collettati all'impianto di depurazione del Trebbio, nel comune di Sansepolcro, per un totale di 145 abitanti equivalenti. Per il collegamento degli scarichi al depuratore, Nuove Acque ha realizzato un nuovo impianto di sollevamento, circa 500 metri di fognatura in pressione più altri 800 metri a gravità. Il costo totale dell'intervento è stato di 400mila euro, un nuovo investimento di Nuove Acque nel solco della salvaguardia dell'ambiente che ha incontrato la preziosa collaborazione e disponibilità dei cittadini interessati dai lavori oltre che dell'amministrazione comunale.

