Nuove accuse per Enrico Varriale | rischia fino a sei mesi di reclusione

Enrico Varriale si trova nuovamente al centro di polemiche, con nuove accuse che potrebbero portarlo a rischiare fino a sei mesi di reclusione. Dopo la condanna per lesioni e stalking e la perdita del ruolo a Rai Sport, il suo nome torna a suscitare discussioni nel mondo dello sport e dei media. La vicenda continua a tenere alta l'attenzione pubblica e mediatica.

Nuovi problemi per Enrico Varriale dopo la condanna per lesioni e stalking e conseguente perdita del posto a Rai Sport. Il giornalista, 65 anni, è imputato in un secondo procedimento che riguarda un’altra relazione sentimentale conclusa in modo conflittuale. In questo caso la procura ha contestato il reato di lesioni, chiedendo invece l’archiviazione per le accuse di atti persecutori. Secondo l’impianto accusatorio, al termine di una discussione, Varriale avrebbe aggredito fisicamente la donna con cui aveva iniziato una relazione dopo la fine della precedente. Per questo episodio il rischio è una nuova condanna, con una possibile pena fino a sei mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

