Nuova Porrettana il sindaco di Casalecchio | Finalmente

Dopo anni di attese e discussioni, la Nuova Porrettana prende finalmente forma a Casalecchio. Il sindaco esprime soddisfazione, sottolineando come questa infrastruttura rappresenti un risultato tanto desiderato, frutto di decenni di impegno e attesa. Matteo Ruggeri evidenzia l’importanza di questa opera, iniziata nel lontano 1989, che segna una svolta significativa per il territorio e i suoi cittadini.

Matteo Ruggeri: "Un lavoro atteso da tantissimo tempo a Casalecchio: di questa opera si parla da tantissimo tempo: l'iter è iniziato in Consiglio nel 1989". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

