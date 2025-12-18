Nuova meditazione a 432Hz Rubedo – La Realizzazione dal 21 dicembre

Scopri “Rubedo – La Realizzazione”, la nuova meditazione a 432Hz che, dal 21 dicembre, accompagna il tuo cammino di trasformazione. Un viaggio interiore in cui la notte si trasforma in un orizzonte da esplorare, portando luce e consapevolezza. Un’esperienza sonora pensata per risvegliare la tua forza interiore e guidarti verso la realizzazione di te stesso.

C’è un momento, nel viaggio di ogni essere umano, in cui la notte smette di essere un luogo da temere e diventa un orizzonte da attraversare. È qui, in questo spazio sospeso tra il tramonto e l’alba che nasce Rubedo – La Realizzazione, la quarta ed ultima meditazione del progetto Alchimia in Musica, che conclude il percorso iniziato con Nigredo, proseguito con Albedo e illuminato da Citrinitas. Meditazione guidata, musica a 432Hz e arte visiva si intrecciano in un’esperienza che accompagna l’ascoltatore attraverso le quattro fasi dell’Opera Alchemica, seguendo le tappe simboliche del ciclo naturale fino al Solstizio d’Inverno, momento perfetto per il compimento e la rinascita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

