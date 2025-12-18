Nuova luce sull’archivio fotografico di Ferrari

Ferrari Fondazione Carisbo ed Edizioni Minerva uniscono le forze per valorizzare l’archivio fotografico di Paolo Ferrari, custode di immagini storiche di grande valore. Un accordo esclusivo di dieci anni che apre nuove prospettive sulla storia e sull’eredità di un patrimonio iconico, offrendo al pubblico e agli appassionati un’occasione unica di riscoperta e approfondimento.

Fondazione Carisbo ed Edizioni Minerva hanno siglato un accordo per la valorizzazione, in esclusiva per dieci anni, dell' Archivio fotografico di Paolo Ferrari. Un tassello in più nel consolidare il percorso avviato dalla Fondazione, nell'ambito del progetto culturale Genus Bononiae, finalizzato all'acquisizione, archiviazione, conservazione e digitalizzazione del corpus fotografico realizzato nel corso di una carriera cinquantennale. Decano dei fotoreporter bolognesi, in attività dai primi anni '70, Ferrari è noto per i suoi reportage sui temi della criminalità e sul jazz prima di approdare alla carta stampata, corrispondente da Bologna dell'agenzia di stampa statunitense Associated Press e dell'Agenzia Italia, pubblicando su numerose testate nazionali come il Resto del Carlino e internazionali.

