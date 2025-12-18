Nuoto Nania 200 farfalla super L’empolese è secondo

L’Empolese si distingue ai campionati regionali invernali Assoluti di nuoto, svoltisi nella piscina del Centro federale Bastia di Livorno. I cinque atleti del Team Nuoto Toscana Empoli hanno regalato ottime prestazioni, con un’eccellente gara di Nania nella 200 farfalla, che le è valso il secondo posto. Un risultato che conferma la crescita e il talento della squadra in questa stagione.

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Nania, 200 farfalla super. L'empolese è secondo Buone prestazioni dei cinque atleti del Team Nuoto Toscana Empoli nei campionati regionali invernali Assoluti in vasca corta, andati in scena nella piscina del Centro federale Bastia di Livorno. Andrea Nania ha conquistato infatti la medaglia d'argento sui 200 farfalla, assicurando il contributo più sostanzioso ai 162 punti ottenuti in classifica generale dalla società presieduta da Sonia Sireci, in cui ha centrato il quindicesimo posto sui ventinove club partecipanti alla rassegna. Lo stesso Nania (classe 2007) è poi giunto sesto sui 100 farfalla e dodicesimo sia nei 100 dorso che sui 200 dorso.

