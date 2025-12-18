Nuoto le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix

Le squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara si sono distinte nelle tappe dei Gran Prix regionali, mostrando talento e determinazione. Le competizioni, svoltesi a Torino nell'ultimo fine settimana, hanno confermato il valore e l’impegno delle giovani promesse del nuoto, portando entusiasmo e orgoglio alla società. Un risultato che premia il duro lavoro e la passione di atleti e allenatori, pronti a crescere e a conquistare nuove sfide.

© Novaratoday.it - Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix Squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara in evidenzia nelle tappe dei Gran Prix regionali di nuoto di categoria disputati a Torino nell'ultimo fine settimana.Sabato 13 dicembre al PalaNuoto si è svolta la prima tappa che ha visto impegnati gli Esordienti B. Primi posti nel settore femminile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix Leggi anche: Pattinaggio di figura, i punteggi totali dei big della danza dopo le prime 3 tappe di Grand Prix. Scenario surreale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix; Libertas Nuoto, le formazioni degli Esordienti in evidenza nella tappe de Gran Prix; Nuoto le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix. Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix - Al PalaNuoto di Torino, una vittoria e sei podi per gli Esordienti A. today.it

Libertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles - Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino. today.it

Nuoto: Gli Esordienti B Garden sono campioni regionali FIN - L’Agonistica Nuoto Garden di Rimini vince la Coppa di Natale FIN e conquista il titolo regionale degli Esordienti B ... altarimini.it

COPPA BREMA 2025 – FASE REGIONALE Domenica 21 saremo protagonisti della Coppa Caduti di Brema, storica competizione nazionale a squadre organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, che si terrà presso il Centro Federale di Verona - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.