Nuoto La docente universitaria Simonetta Renga si laurea campionessa europea a 65 anni

A 65 anni, Simonetta Renga dimostra che la passione e la determinazione non hanno età. La docente universitaria perugina, campionessa europea di nuoto, continua a superare i propri limiti, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina nel 2024. La sua storia è un esempio di energia inesauribile e di impegno costante, ispirando chiunque voglia inseguire i propri sogni senza limiti temporali.

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. La docente universitaria Simonetta Renga si laurea campionessa europea a 65 anni PERUGIA – Laurearsi campionessa europea a 65 anni, è quello che è successo alla nuotatrice perugina Simonetta Renga che, dopo la traversata dello Stretto di Messina effettuata nel 2024, ha proseguito gli allenamenti alzando l’asticella. La voglia di cimentarsi con avversarie ha portato l’atleta tesserata per la Gryphus Club Master di Perugia, a puntare alle competizioni Master. Dopo aver vinto i campionati italiani di categoria ecco la competizione continentale. Ai campionati europei di nuoto master in vasca corta svolti a Lublino ha conquistato due medaglie d’oro. La prima sugli 800 metri stile libero dove ha stabilito il record dei campionati con il tempo di 11’47"15; la seconda sui 400 stile libero nuotati con il tempo di 5’48"19 e anche qui ha stabilito il record della manifestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Nuoto, Lucrezia Domina si laurea vice-campionessa italiana negli 800 stile Leggi anche: Atletica, la portacolori della società stracarrara protagonista ai nazionali disputati a cernusco SUL naviglio. Sara Fregosi si laurea campionessa italiana Csi nel lancio del vortex e nel thriatlon Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nuoto, due ori per la Gryphus Club Perugia agli Europei Master. Nuoto. La docente universitaria Simonetta Renga si laurea campionessa europea a 65 anni - PERUGIA – Laurearsi campionessa europea a 65 anni, è quello che è successo alla nuotatrice perugina Simonetta Renga che, ... sport.quotidiano.net

Nuoto, due ori per la Gryphus Club Perugia agli Europei Master - Si sono conclusi da poco i campionati Europei di nuoto Master in vasca corta che hanno visto impegnati gli atleti dal 10 al 14 dicembre nelle corsie dell’impianto dell’Aqua Lublin dove la società Gryp ... umbria24.it

Live dalla sala riunioni del CONI, adiacente alla nostra sede, la prima lezione del corso per Giudici di gara di nuoto. In cattedra, il Docente e Giudice Nazionale Stefano Bertelli da Torino e il designatore Regionale della Liguria, Noemi Uliv - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.