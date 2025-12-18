Novara si prepara ad inaugurare due nuovi asili nido entro il prossimo anno scolastico, portando il totale a dieci strutture. Tuttavia, non sono previste assunzioni da parte del Comune, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse e l’organico. La novità rappresenta un passo importante per il welfare cittadino, ma anche una sfida per l’amministrazione nel garantire servizi di qualità senza incrementare il personale.

© Novaratoday.it - Novara, quasi pronti due nuovi asili nido ma non sono previste assunzioni

Due nuove strutture ma senza alcuna assunzione da parte del Comune di Novara. È questa la situazione in merito ai due nuovi asili nido di Novara (in tutto saranno poi 10) che saranno funzionanti dal prossimo anno scolastico, quindi settembre 2026. I due nidi saranno in via Fara e in via Monte San. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

