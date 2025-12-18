Novara quasi pronti due nuovi asili nido ma non sono previste assunzioni
Novara si prepara ad inaugurare due nuovi asili nido entro il prossimo anno scolastico, portando il totale a dieci strutture. Tuttavia, non sono previste assunzioni da parte del Comune, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse e l’organico. La novità rappresenta un passo importante per il welfare cittadino, ma anche una sfida per l’amministrazione nel garantire servizi di qualità senza incrementare il personale.
Due nuove strutture ma senza alcuna assunzione da parte del Comune di Novara. È questa la situazione in merito ai due nuovi asili nido di Novara (in tutto saranno poi 10) che saranno funzionanti dal prossimo anno scolastico, quindi settembre 2026. I due nidi saranno in via Fara e in via Monte San. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Conte a Sky: «Ci vuole pazienza. Abbiamo nove giocatori nuovi, tanti di loro non sono ancora pronti»
Leggi anche: Conte: «Ci vuole pazienza. Abbiamo nove giocatori nuovi, tanti di loro non sono ancora pronti»
Quasi in duemila al lavoro nella Croce rossa a Novara: “Grande realtà”; Nuovi dieci alloggi e altri lavori pronti a partire: come è e come diventerà l'ex De Pagave.
Diretta/ Novara Fenerbahçe (risultato 0-3): match senza storia! Champions League, 4 dicembre 2025 - Diretta Novara Fenerbahçe streaming video tv: big match nella seconda giornata del girone B della Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net
Briona (Novara) San Gottardo insieme a Santa Lucia Oratorio di San Bernardo alla mora Storia: L’edificio risale ai secoli XIV-XV; le pareti, quasi interamente affrescate, presentano un raffinato esempio di pittura di gusto francese. Il ciclo di affreschi, datati 1° se - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.