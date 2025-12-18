‘Notti’ dialogo tra teatro immagini e video
Domani e sabato alle 21, il teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia apre le porte a un nuovo capitolo di prosa contemporanea con ’Notti’, uno spettacolo che unisce teatro, immagini e video. La compagnia SlowMachine porta in scena un dialogo innovativo tra diverse forme artistiche, promettendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della scena contemporanea.
Con lo spettacolo di Prosa contemporanea ’Notti’ della compagnia SlowMachine, prende il via, domani e sabato alle ore 21, il nuovo cartellone di Prosa del teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia. Uno spettacolo dalla forte tensione visionaria, un dialogo tra teatro, video e video live, realizzato partendo da una riflessione sul racconto Le notti bianche di Dostoevskij, passando attraverso Amore liquido di Bauman, in cui due e più livelli visivi e temporali si intrecciano nella ricerca di un senso profondo nelle relazioni ai nostri tempi. La pièce è scritta e adattata dal regista Rajeev Badhan ed Elena Strada, quest’ultima anche interprete insieme a Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
