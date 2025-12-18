Domani e sabato alle 21, il teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia apre le porte a un nuovo capitolo di prosa contemporanea con ’Notti’, uno spettacolo che unisce teatro, immagini e video. La compagnia SlowMachine porta in scena un dialogo innovativo tra diverse forme artistiche, promettendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della scena contemporanea.

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Notti’, dialogo tra teatro, immagini e video

Con lo spettacolo di Prosa contemporanea ’Notti’ della compagnia SlowMachine, prende il via, domani e sabato alle ore 21, il nuovo cartellone di Prosa del teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia. Uno spettacolo dalla forte tensione visionaria, un dialogo tra teatro, video e video live, realizzato partendo da una riflessione sul racconto Le notti bianche di Dostoevskij, passando attraverso Amore liquido di Bauman, in cui due e più livelli visivi e temporali si intrecciano nella ricerca di un senso profondo nelle relazioni ai nostri tempi. La pièce è scritta e adattata dal regista Rajeev Badhan ed Elena Strada, quest’ultima anche interprete insieme a Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: “Notti” di SlowMachine: teatro, video e riflessioni sull’amore contemporaneo

Leggi anche: “Notti” di SlowMachine: teatro, video e riflessioni sull’amore contemporaneo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

‘Notti’, dialogo tra teatro, immagini e video - La domanda che pone lo spettacolo: "Come la società liquida influenza l’amore? msn.com