notte di festa a san giovanni per la conquista della coppa italia

Una notte di festa a San Giovanni per celebrare la conquista della Coppa Italia. L’entusiasmo e la passione si sono accesi tra i tifosi, pronti a vivere un momento storico. Anche Stefano Chiassai, artista di fede azzurra, ha voluto rendere omaggio a questa vittoria memorabile, contribuendo a rendere indimenticabile questa celebrazione.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Anche l’artista di fede azzurra Stefano Chiassai ha voluto celebrare la grande vittoria di Coppa della Sangiovannese. E San Giovanni si è svegliata stamani ebbra di gioia: la festa delle due strade ha avuto una lunga appendice ieri sera al rientro della squadra in città. I tifosi hanno festeggiato Calderini e compagni al “Fedini”, con ovazioni e cori per tutti i protagonisti: dal tecnico Calderini al diesse Agatensi, agli autori dei due gol Romanelli e Borri, al capitano Manes, al sangiovannesissimo Lorenzo Barberini e a tutti gli altri. I fuochi hanno illuminato la notte del Fedini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

