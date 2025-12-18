Notte di Capodanno 2026 a Firenze | serata di musica in Santa Croce Tutti i protagonisti E i giochi di luce di Florence Lights Up

Firenze si prepara a vivere una memorabile notte di Capodanno 2026 con un grande evento in Piazza Santa Croce. La serata sarà all'insegna di musica coinvolgente e spettacoli di luci con Florence Lights Up, creando un’atmosfera magica per accogliere il nuovo anno. Tutti i protagonisti si uniranno in un festeggiamento indimenticabile, rendendo questa notte speciale per cittadini e visitatori.

Tutto pronto a Firenze per festeggiare l'ultima notte dell'anno in piazza. L'evento clou sarà in piazza Santa Croce. Il 31 dicembre 2025 la città saluterà l'arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione Mus.E in collaborazione con Sky

Capodanno a Firenze: musica in piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine - Il 31 dicembre oltre al concerto in piazza Santa Croce ci saranno Gospel e Jazz d’autore in Santissima Annunziata e Piazza del Carmine ... intoscana.it

Piazza Santa Croce protagonista del Capodanno a Firenze - Una serata di musica da piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, SARAFINE, LAYANA, TOMASI e Lele Sacchi promossa ... controradio.it

