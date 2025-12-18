Notizie sulla squadra mentre gli Eagles Eye sono tra i primi otto

Il Crystal Palace si prepara a una sfida decisiva nella Conference League contro i campioni finlandesi del KuPS, con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra le prime otto della fase di campionato. Gli Eagles Eye, tra le squadre più in forma, puntano a consolidare la loro posizione e scrivere un nuovo capitolo di successi, attirando l’attenzione di tifosi e media.

2025-12-18 20:47:00 Il web non parla d’altro: Una vittoria vedrebbe il Palace agli ottavi. Il Crystal Palace affronta i campioni finlandesi del KuPS nella Conference League mentre cercano di conquistare un posto tra i primi otto della classifica della fase di campionato. Gli Eagles sono un punto fuori dai primi otto e si qualificano automaticamente agli ottavi. Tuttavia, con due squadre sopra di loro, Mainz e Samsunspor, che si affrontano, una vittoria sarebbe sufficiente per garantire che il Palace non debba disputare un doppio confronto negli spareggi. Con la partita che si svolgerà esattamente 48 ore prima dell’incontro di Premier League di sabato con il Leeds United, l’allenatore del Palace Oliver Glasner probabilmente ruoterà dopo la sconfitta per 3-0 di sabato scorso contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

