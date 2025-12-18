Note di Cantiere esibizione degli Swing 31 in via Argiro

Scopri un’inedita atmosfera urbana con “Note di Cantiere”, l’evento che trasforma il cantiere di via Argiro in un suggestivo palcoscenico all’aperto. Gli Swing 31 portano musica e energia, creando un’esperienza unica nel cuore di Bari. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra note, creatività e innovazione, promossa dal Comune di Bari e Puglia Culture.

Nuovo appuntamento con Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, mirata a trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta del quarto concerto gratuito della rassegna, che domani, venerdì 19 dicembre, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

