Note di Cantiere esibizione degli Swing 31 in via Argiro

Scopri un’inedita atmosfera urbana con “Note di Cantiere”, l’evento che trasforma il cantiere di via Argiro in un suggestivo palcoscenico all’aperto. Gli Swing 31 portano musica e energia, creando un’esperienza unica nel cuore di Bari. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra note, creatività e innovazione, promossa dal Comune di Bari e Puglia Culture.

© Baritoday.it - "Note di Cantiere", esibizione degli Swing 31 in via Argiro Nuovo appuntamento con Note di Cantiere, l'iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, mirata a trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta del quarto concerto gratuito della rassegna, che domani, venerdì 19 dicembre, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

“NOTE DI CANTIERE”: SERENA GRITTANI QUARTET IN CONCERTO PER IL TERZO APPUNTAMENTO DEL PROGRAMMA DI CONCERTI GRATUITI PROMOSSI IN VIA ARGIRO DAL COMUNE ... - Prosegue con un nuovo appuntamento gratuito la rassegna musicale “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia ... ilikepuglia.it

“Note di Cantiere”: Serena Grittani Quartet in concerto - Il gruppo eseguirà le colonne sonore di tanti capolavori del cinema, divenute nel corso dei decenni dei veri classic album. giornaledipuglia.com

Due nuovi appuntamenti in programma con “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari e #PugliaCulture. Venerdì 19 dalle 18.30: Swing 31 Martedì 23 dalle 12.30: Francesca Leone e Paolo Magno 4tet Via Argiro, Bari #pugliaculture - facebook.com facebook

