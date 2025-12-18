Norton-Cuffy Inter l’inglese scala le gerarchie | sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza!

Norton-Cuffy si sta facendo strada tra le fila dell'Inter, con la sua crescita impressionante e il potenziale di diventare un punto fermo della squadra. La dirigenza valuta con attenzione la possibilità di affidargli un ruolo di rilievo, magari come sostituto di Dumfries. Il suo nome, ormai sulla bocca di tutti, suscita entusiasmo e fiducia tra i dirigenti nerazzurri. Ecco le ultime novità sulla sua ascesa.

© Internews24.com - Norton-Cuffy Inter, l'inglese scala le gerarchie: sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza! Inter News 24 Le ultime. Il destino di Denzel Dumfries appare ormai segnato. Tra il lungo stop dovuto all'operazione alla caviglia e un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato, l'avventura dell'esterno olandese a Milano sembra giunta ai titoli di coda. Questa situazione di emergenza ha costretto la dirigenza dell' Inter ad accelerare drasticamente le manovre per individuare il suo successore. Tra i vari profili monitorati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per puntellare la rosa di Cristian Chivu, un nome ha scalato le gerarchie staccando nettamente la concorrenza: Brooke Norton-Cuffy.

Tuttosport – Norton-Cuffy, Napoli e Inter sul calciatore del Genoa. Manna ha un canale preferenziale - Manna vanta di un canale preferenziale, riferisce Tuttosport ... mondonapoli.it

TUTTOSPORT - Mercato, Napoli e Inter su Norton-Cuffy e Palestra, il punto della situazione - Tuttosport scrive di una vera e propria lotta di mercato tra Napoli e Inter per accaparrarsi gli esterni Norton- napolimagazine.com

Norton Cuffy, il Napoli ha un canale privilegiato perché lo rappresenta la stessa agenzia di De Bruyne Schira su Tuttosport: Il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per il nazionale under 21 inglese e sarebbe una buona notizia per Marotta perché mollerebb facebook

Elkann, Spalletti, Del Piero: incentivi Champions Conte-Max: Super...mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug Dybala a gennaio, il Boca ci prova Toro, via Israel Idea Turati Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 18 dicembre x.com

