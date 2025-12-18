Norton-Cuffy Inter l’inglese scala le gerarchie | sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza!

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norton-Cuffy si sta facendo strada tra le fila dell'Inter, con la sua crescita impressionante e il potenziale di diventare un punto fermo della squadra. La dirigenza valuta con attenzione la possibilità di affidargli un ruolo di rilievo, magari come sostituto di Dumfries. Il suo nome, ormai sulla bocca di tutti, suscita entusiasmo e fiducia tra i dirigenti nerazzurri. Ecco le ultime novità sulla sua ascesa.

norton cuffy inter l8217inglese scala le gerarchie sar224 lui il sostituto di dumfries ecco perch233 il suo nome convince tutti in dirigenza

© Internews24.com - Norton-Cuffy Inter, l’inglese scala le gerarchie: sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza!

Inter News 24 Le ultime. Il destino di Denzel Dumfries appare ormai segnato. Tra il lungo stop dovuto all’operazione alla caviglia e un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato, l’avventura dell’esterno olandese a Milano sembra giunta ai titoli di coda. Questa situazione di emergenza ha costretto la dirigenza dell’ Inter ad accelerare drasticamente le manovre per individuare il suo successore. Tra i vari profili monitorati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per puntellare la rosa di Cristian Chivu, un nome ha scalato le gerarchie staccando nettamente la concorrenza: Brooke Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché, ma c’è un ostacolo

Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, l’inglese del Genoa in corsia di soprasso: è lui il preferito per gennaio! Arriva un assist per Ausilio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Norton-Cuffy Inter l’inglese del Genoa in corsia di soprasso | è lui il preferito per gennaio! Arriva un assist per Ausilio; Norton-Cuffy Inter l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché ma c’è un ostacolo; Norton-Cuffy Juve c’è traffico sulle corsie | anche l’Inter punta l’inglese del Genoa ma non è il primo obiettivo per gennaio Ultime.

norton cuffy inter l8217ingleseInter, spuntano i nomi dei sostituti di Dumfries: non solo Norton-Cuffy! - L'allungamento dei tempi di recupero di Denzel Dumfries hanno spinto l'Inter a intervenire a gennaio. spaziointer.it

norton cuffy inter l8217ingleseTuttosport – Norton-Cuffy, Napoli e Inter sul calciatore del Genoa. Manna ha un canale preferenziale - Manna vanta di un canale preferenziale, riferisce Tuttosport ... mondonapoli.it

norton cuffy inter l8217ingleseTUTTOSPORT - Mercato, Napoli e Inter su Norton-Cuffy e Palestra, il punto della situazione - Tuttosport scrive di una vera e propria lotta di mercato tra Napoli e Inter per accaparrarsi gli esterni Norton- napolimagazine.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.