Norton Cuffy il Napoli ha un canale privilegiato perché lo rappresenta la stessa agenzia di De Bruyne

Il Napoli ha un canale privilegiato per Norton Cuffy, rappresentato dalla stessa agenzia di De Bruyne. Dopo l’interesse già emerso, la questione torna alla ribalta, questa volta anche in chiave Inter, evidenziando l’importanza e l’attenzione dedicata al giovane talento. La trattativa si fa più concreta, e il futuro di Norton Cuffy potrebbe presto assumere una direzione decisiva.

© Ilnapolista.it - Norton Cuffy, il Napoli ha un canale privilegiato perché lo rappresenta la stessa agenzia di De Bruyne Nicolò Schira aveva già parlato dell ‘interessamento del Napoli per Brooke Norton Cuffy, oggi riprende il tema su Tuttosport anche in chiave Inter Norton Cuffy al Napoli. “Mentre su Brooke Norton Cuffy c’è fortissima la concorrenza del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis fa infatti sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne. Potrebbe interessarti: Per Norton-Cuffy il Genoa vuole 15 milioni, il Napoli è interessato Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale del Genoa, sul quale – va ricordato – l’Arsenal ha un’importante percentuale sulla futura vendita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese» Leggi anche: Napoli e Juve su Norton-Cuffy: osservato speciale del Genoa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mainoo, Norton-Cuffy e Lucca: ecco come può cambiare il Napoli a gennaio; Calciomercato, il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Manna punta Norton-Cuffy, il Napoli ha un vantaggio sulle rivali: le ultime – TS; Il Napoli continua a seguire Norton Cuffy: ecco la possibile proposta di Manna al Genoa. TUTTOSPORT - Napoli, mercato di gennaio, Norton-Cuffy obiettivo degli azzurri, le ultime - Cuffy, esterno destro del Genoa da diverso tempo nel mirino del Napoli e ora tra i primi obiettivi per gennaio. napolimagazine.com

