Norimberga lo salva solo un grandissimo Russell Crowe

“Norimberga” arriva nelle sale italiane portando con sé un cast di altissimo livello, tra cui un inconfondibile Russell Crowe. Dopo il debutto a Toronto e il passaggio al Torino Film Festival, il film si prepara a conquistare il pubblico italiano dal 18 dicembre. Un thriller intenso e coinvolgente che promette emozioni forti e interpretazioni indimenticabili.

© Today.it - "Norimberga" lo salva solo un grandissimo Russell Crowe “Norimberga” ha debuttato a Toronto a settembre, è passato per il Torino Film Festival e ora eccolo qui, nelle nostre sale dal 18 dicembre, forte di un cast di primissima grandezza, tra i quali spicca naturalmente il fu Massimo Decimo Meridio. Russell Crowe torna agli antichi fast, e per fortuna. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Norimberga: il trailer del film con Russell Crowe Leggi anche: Norimberga: Russell Crowe conferma i piani del Partito Nazista nella prima clip Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Norimberga Recensione: un film deludente in cui si salva solo Russell Crowe - Il film racconta il celebre processo ma risulta troppo costruito: privo di un vero impatto emotivo e senza profondità, solo Russell Crowe spicca davvero. cinema.everyeye.it

Russell Crowe: «Göring al processo di Norimberga? Ero riluttante pure a leggere il copione. Sto imparando a 61 anni cosa sia una maledetta vacanza» - L’attore neozelandese interpreta il luogotenente suicida di Hitler in Nuremberg. msn.com

Russell Crowe nel film “Norimberga” - Ci dice che i malvagi sono banali, bella scoperta, e ci mette in attesa di una giustizia internazionale che torni ad avere un ruolo concreto ... linkiesta.it

Norimberga è un film che affronta uno dei momenti più delicati e spartiacque del Novecento: il tentativo, senza precedenti, di processare il Male attraverso il diritto. Ambientato all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il racconto ruota attorno ai celebri pro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.