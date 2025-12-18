Nonno vigile spintonato da un' automobilista davanti a scuola

Un episodio di tensione si è verificato davanti a una scuola di Lanciano, coinvolgendo un nonno vigile volontario. La mattina del 17 dicembre, mentre svolgeva il suo servizio di sorveglianza, è stato spinto da un automobilista, suscitando preoccupazione e sconcerto tra genitori e residenti. Un episodio che mette in luce le difficoltà e le sfide quotidiane di chi si dedica gratuitamente alla sicurezza dei bambini.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.