Nonno vigile spintonato da un'automobilista davanti a scuola.

Un episodio di tensione si è verificato davanti a una scuola di Lanciano, coinvolgendo un nonno vigile volontario. La mattina del 17 dicembre, mentre svolgeva il suo servizio di sorveglianza, è stato spinto da un automobilista, suscitando preoccupazione e sconcerto tra genitori e residenti. Un episodio che mette in luce le difficoltà e le sfide quotidiane di chi si dedica gratuitamente alla sicurezza dei bambini.

Disavventura per un “nonno vigilie” che presta servizio volontario davanti alle scuole di Lanciano. Ieri mattina, 17 dicembre, il volontario è stato infatti spintonato davanti a scuola da un papà.È successo intorno alle 7.45 all'esterno dell'istituto comprensivo D'Annunzio nel quartiere Santa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

