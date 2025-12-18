Non solo Pisilli | tanti intrecci tra Genoa e Roma

Tra Genoa e Roma si intrecciano storie di passione e talenti emergenti. Il centrocampista romano Niccolò Pisilli, già nel mirino di molti, resta nel cuore di Daniele De Rossi, che lo ha allenato e continua a seguire con attenzione. Un legame speciale che alimenta aspettative e sogni di grandezza, sottolineando come il calcio sia fatto di rapporti e prospettive che vanno oltre le semplici bandiere.

© Calciomercato.it - Non solo Pisilli: tanti intrecci tra Genoa e Roma Il centrocampista romano è un pallino di Daniele De Rossi Dopo averlo allenato nel corso della sua esperienza sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora mollato la presa su Niccolò Pisilli. Il centrocampista ventunenne, conferma 'Il Corriere dello Sport', ha molti estimatori in Serie A. (Ansa Foto) – calciomercato.it Oltre i rossoblu, Cagliari, Parma, Torino e Verona sono sulle tracce del ragazzo il cui futuro verrà discusso in un imminente summit con la dirigenza romanista. Con la partenza di El Aynaoui per la Coppa d'Africa, Gian Piero Gasperini non vorrebbe privarsi del calciatore.

