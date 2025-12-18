Non solo Fullkrug | per l’attacco il Milan punta il giovane Kostic Ecco tutti i dettagli
Il Milan guarda oltre i nomi più noti e punta su un giovane talento per rafforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la società rossonera sarebbe in trattativa per portare a Milano Kostic, un giovane promettente che potrebbe rappresentare una valida alternativa nel reparto offensivo durante il calciomercato invernale. Un investimento strategico in vista della seconda parte della stagione.
Secondo Gazzetta.it il Milan starebbe trattando anche il giovane Kostic per rinforzare l'attacco durante il calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco
Leggi anche: Calciomercato Milan, il piano per l’attacco: si segue Gonzalo Garcia. Ecco tutti i dettagli
Calciomercato Milan torna di moda Fullkrug | ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco; Milan obiettivo Füllkrug per l’attacco | Tare vuole bloccarlo subito La situazione.
Milan-Fullkrug, spunta la data dell’arrivo in Italia: in quale partita può debuttare - Procede spedita la trattativa del Milan per portare in rossonero Niclas Fullkrug. spaziomilan.it
Milan, arriva Fullkrug: accelerata improvvisa, ecco quando sarà a disposizione! - Fullkrug al Milan a gennaio: ora arriva la conferma totale sull'imminente assalto rossonero. fantamaster.it
Mercato Milan, Igli Tare è pronto a piazzare il colpo Fullkrug in attacco: contatti serrati col West Ham, la punta può arrivare in prestito - Mercato Milan, Igli Tare è pronto a piazzare il colpo Fullkrug in attacco: contatti serrati col West Ham, la punta può arrivare in prestito Il pareggio per 2- milannews24.com
#FULLKRUG #MILAN: SI FA SUL SERIO PER L'ATTACCANTE! Si viaggia verso un accordo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13/15 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il tedesco potrebbe arrivare a Milano già a dicembre per effettuare le - facebook.com facebook
Il #Milan accelera per #Fullkrug: contatti avanzati ma c'è un nodo da sciogliere, cosa filtra x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.