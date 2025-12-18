Non seppellite mai le tartarughe è un’idea orribile Ecco perché | l’allarme dell’esperto è virale su TikTok
Un gesto apparentemente innocuo come seppellire le tartarughe può nascondere rischi gravi per la loro salute. L’esperto mette in guardia: questa pratica, diffusa sui social, può essere dannosa e va evitata. Scopri perché mantenere le tartarughe all’aperto e rispettare il loro ambiente è fondamentale per il loro benessere e per la loro sopravvivenza.
C’è una scena che, a vederla, sembra innocua: due tartarughe sistemate sotto terra in giardino “per l’inverno”, come se fosse un gesto naturale e protettivo. E invece è proprio da lì che parte l’allarme lanciato sui social da Dan, che si definisce un esperto di tartarughe (@dantheturtleman): “È il giorno delle tartarughe! È il momento del mio consueto crollo annuale!”, dice con sarcasmo, prima di entrare nel suo spazio dedicato agli animali e mettere subito in chiaro la posizione. “ Questa è un’idea orribile ”. Il punto, spiega, è che le Eastern box turtles (le “tartarughe scatola” americane) in natura sanno già cosa fare: quando arriva il freddo “si interrano da sole” e gestiscono tempi e profondità in base alle condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
