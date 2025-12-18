Non seppellite mai le tartarughe è un’idea orribile Ecco perché | l’allarme dell’esperto è virale su TikTok

Un gesto apparentemente innocuo come seppellire le tartarughe può nascondere rischi gravi per la loro salute. L’esperto mette in guardia: questa pratica, diffusa sui social, può essere dannosa e va evitata. Scopri perché mantenere le tartarughe all’aperto e rispettare il loro ambiente è fondamentale per il loro benessere e per la loro sopravvivenza.

