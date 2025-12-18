Non c'è stata nessuna reunion di Mamma ho perso l'aereo | la foto fake con Macaulay Culkin Joe Pesci e Daniel Stern

Una foto virale ha fatto credere a una reunion di Mamma ho perso l’aereo con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Tuttavia, si tratta di un’immagine creata dall’intelligenza artificiale, priva di fondamento reale. L’immagine è stata utilizzata da un’azienda per scopi di marketing, dimostrando ancora una volta quanto le fake news possano diffondersi rapidamente nel mondo digitale.

