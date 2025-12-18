Non c'è stata nessuna reunion di Mamma ho perso l'aereo | la foto fake con Macaulay Culkin Joe Pesci e Daniel Stern
Una foto virale ha fatto credere a una reunion di Mamma ho perso l’aereo con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Tuttavia, si tratta di un’immagine creata dall’intelligenza artificiale, priva di fondamento reale. L’immagine è stata utilizzata da un’azienda per scopi di marketing, dimostrando ancora una volta quanto le fake news possano diffondersi rapidamente nel mondo digitale.
Una foto virale mostra la reunion di Kevin, Harry e Marv di Mamma ho perso l'aereo. Ma è tutto falso: l'immagine è generata con l'AI e usata da un'azienda per fare marketing. Migliaia di fan ingannati.
