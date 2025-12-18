Non avrà mai il mio perdono l’intervista a Silvia Bindella figlia della 82enne Teresa Meneghetti strangolata a morte da un 15enne dominicano
Silvia Bindella rompe il silenzio sull’orribile tragedia che ha colpito la sua famiglia, raccontando la dolorosa perdita della madre, Teresa Meneghetti. Un dramma che ha scosso Milano e l’Italia intera, segnato dalla tragica morte di una donna di 82 anni strangolata da un giovane di 15 anni. Un’intervista intensa che rivela il dolore e la rabbia di una famiglia devastata da un gesto così crudele.
Roma, 18 dic – Nel primo pomeriggio del 14 maggio scorso, la 82enne Teresa Meneghetti venne strangolata e uccisa da un 15enne dominicano nel suo appartamento di via Bernardino Verro a Milano. “Era il punto di riferimento del quartiere, non solo del palazzo, perché era una donna gentilissima. Aveva 82 anni ma ne dimostrava 70, per l’energia e la forza”, aveva commentato una vicina di casa dopo aver appreso della morte di Teresa. Il suo assassino, in Italia da 9 anni, aveva vissuto per un periodo nello stesso palazzo con la madre e la sorella. “Non volevo andare a scuola, mi sono seduto sulle scale e ho aperto: ero arrabbiato con lei perché nei mesi scorsi le avevo chiesto aiuto e lei non me l’aveva dato”, si era giustificato il dominicano durante il primo interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
