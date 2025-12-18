Noemi | il 20 dicembre per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma

Il 20 dicembre, Noemi si prepara a chiudere il 2025 con un grande evento al Palazzo dello Sport di Roma, il suo primo concerto in questa venue iconica. Sul palco con lei, artisti di spicco come Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave, pronti a regalare un’esibizione indimenticabile. Una serata di musica, sorprese e emozioni che segna un traguardo importante nel suo percorso live.

NOEMI CHIUDE UN 2025 DI GRANDI LIVE CON IL CONCERTO-EVENTO DEL 20 DICEMBRE PER LA PRIMA VOLTA AL PALAZZO DELLO SPORT DI ROMA SUL PALCO CON LEI GIGI D’ALESSIO, FRANCESCO GABBANI, FABRIZIO MORO, TIROMANCINO, CARL BRAVE E ANCORA TANTE SORPRESE Noemi è pronta a chiudere in grande stile il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento in programma sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Un appuntamento speciale con cui culmina il Nostalgia Indoor Tour, un percorso intenso e partecipato, anticipato da oltre 30 date estive e proseguito in autunno nei teatri italiani, in una dimensione più raccolta e immersiva, registrando numerosi sold out lungo tutta la tournée. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

