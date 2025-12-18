Noemi conclude il tour al Palazzo dello Sport di Roma
Noemi si appresta a concludere il suo emozionante tour del 2025 con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma, un appuntamento imperdibile per i suoi fan. Dopo mesi di musica e emozioni, l’artista romana chiuderà questa tournée memorabile in una delle location più iconiche della capitale, regalando un’esibizione speciale e ricca di energia.
Noemi è pronta a chiudere il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento al Palazzo dello Sport di Roma. Noemi è pronta a chiudere in grande stile il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento in programma sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Un appuntamento speciale con cui culmina il Nostalgia Indoor Tour, un percorso intenso e partecipato, anticipato da oltre 30 date estive e proseguito in autunno nei teatri italiani, in una dimensione più raccolta e immersiva, registrando numerosi sold out lungo tutta la tournée. Noemi ha in serbo una serata speciale, pensata per celebrare il suo percorso artistico e il legame profondo con il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Noemi a Roma: gran finale al Palazzo dello Sport
Leggi anche: Noemi, concerto-evento al Palazzo dello Sport
Noemi, concerto-evento al Palazzo dello Sport - Noemi arriva al Palazzo dello Sport con un concerto–evento in programma sabato 20 dicembre. romatoday.it
Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti annunciati - Nelle scorse settimane Noemi ha annunciato i nomi di alcuni ospiti che la affiancheranno nel corso della serata, tra loro Carl Brave. tg24.sky.it
Noemi, prima volta in concerto al Palazzo dello sport di Roma - tra le cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano, in gara alla 75/a edizione del festival di Sanremo - ansa.it
@noemiofficial chiude il suo 2025 di grandi live con un concerto–evento che segna un punto speciale del suo percorso. Sabato 20 dicembre - Palazzo dello Sport – Roma, per la prima volta in questa venue. Un appuntamento che conclude il Nostalgia Indoo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.