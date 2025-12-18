Noemi si appresta a concludere il suo emozionante tour del 2025 con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma, un appuntamento imperdibile per i suoi fan. Dopo mesi di musica e emozioni, l’artista romana chiuderà questa tournée memorabile in una delle location più iconiche della capitale, regalando un’esibizione speciale e ricca di energia.

© Spettacolo.eu - Noemi conclude il tour al Palazzo dello Sport di Roma

Noemi è pronta a chiudere il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento al Palazzo dello Sport di Roma. Noemi è pronta a chiudere in grande stile il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento in programma sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Un appuntamento speciale con cui culmina il Nostalgia Indoor Tour, un percorso intenso e partecipato, anticipato da oltre 30 date estive e proseguito in autunno nei teatri italiani, in una dimensione più raccolta e immersiva, registrando numerosi sold out lungo tutta la tournée. Noemi ha in serbo una serata speciale, pensata per celebrare il suo percorso artistico e il legame profondo con il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Noemi a Roma: gran finale al Palazzo dello Sport

Leggi anche: Noemi, concerto-evento al Palazzo dello Sport

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Noemi, concerto-evento al Palazzo dello Sport - Noemi arriva al Palazzo dello Sport con un concerto–evento in programma sabato 20 dicembre. romatoday.it

Noemi in concerto a Roma, la possibile scaletta e gli ospiti annunciati - Nelle scorse settimane Noemi ha annunciato i nomi di alcuni ospiti che la affiancheranno nel corso della serata, tra loro Carl Brave. tg24.sky.it