Noemi a Roma | gran finale al Palazzo dello Sport

Il grande successo del “Nostalgia Indoor Tour” si avvicina al suo apice con il concerto-evento finale a Roma. Il 20 dicembre 2025, il Palazzo dello Sport ospiterà un evento imperdibile, arricchito da ospiti d’eccezione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale indimenticabile tra emozioni e ricordi, chiudendo in grande stile questo straordinario tour.

Cosa: Il concerto-evento conclusivo del “Nostalgia Indoor Tour” con ospiti d’eccezione.. Dove e Quando: Palazzo dello Sport di Roma, sabato 20 dicembre 2025.. Perché: Uno show dal respiro internazionale con una scenografia cinematografica e duetti inediti.. È tutto pronto per una delle serate più attese della stagione musicale capitolina. Noemi, una delle voci più graffianti e intense del panorama italiano, si prepara a chiudere un 2025 straordinario proprio nella sua città. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, una location iconica che ospiterà l’atto finale di un viaggio artistico lungo e ricco di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

