Noceto inaugura la nuova tangenziale
Noceto dà il benvenuto alla nuova tangenziale, un’opera attesa da tempo che trasforma il panorama viario locale. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante verso una mobilità più fluida e sicura, rafforzando i collegamenti con il territorio parmense. Un investimento strategico che migliora la qualità della vita e favorisce lo sviluppo economico della zona.
Un’infrastruttura attesa da anni che promette di migliorare la viabilità locale e i collegamenti con il territorio parmense. Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 11:30, sarà inaugurata ufficialmente la nuova tangenziale di Noceto, in occasione dell’apertura del tratto di collegamento con il casello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Noceto inaugura la nuova tangenziale - Presente il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ... parmatoday.it
