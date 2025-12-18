Niente soldati Mantovano | Spediremo a Kiev aiuti civili Allo studio del governo un decreto ponte

Il governo italiano conferma: niente truppe in Ucraina. Mantovano annuncia che l’Italia invierà aiuti civili a Kiev, senza coinvolgimento militare. La premier Meloni ribadisce la posizione durante le comunicazioni alle Camere, in vista del prossimo Consiglio europeo. Una scelta che sottolinea l’approccio di sostegno umanitario e diplomatico, mantenendo ferme le distanze da interventi militari diretti.

Niente soldati italiani in Ucraina. Lo ha ribadito a chiare lettere la premier Giorgia Meloni nella comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervistato da Repubblica entra nel merito. Dal 2026 l’Italia spedirà principalmente “aiuti civili” (soprattutto generatori elettrici). Sul tema è allo studio di Palazzo Chigi un “decreto ponte”. Kiev, Mantovano: spediremo principalmente aiuti civili. L’opzione di rivedere la formula del decreto legge per fornire assistenza all’Ucraina è sul tavolo del governo. “Si tratta di capire se c’è bisogno di una norma ponte”, spiega il braccio destro della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

