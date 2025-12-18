Niente più controlli sulle caldaie? Cosa rischiano gli utenti della Tuscia

Dicembre porta con sé non solo l’atmosfera natalizia, ma anche l’obbligo di controllare le caldaie domestiche. La mancanza di verifiche può comportare rischi per la sicurezza e sanzioni. È il momento di prestare attenzione alle norme e garantire il corretto funzionamento degli impianti, proteggendo sé stessi e i propri cari.

Controlli sulle caldaie: cambia tutto dal 2026? Cosa prevede la nuova riforma sugli impianti termici - La riforma dei controlli sulle caldaie riduce le ispezioni dirette, puntando sulla verifica documentale. edilizia.com

Caldaie, stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? Cosa succede - La norma, contenuta nella bozza di un decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, potrebbe cambiare radicalmente le regole sulle verifiche, che dal 2026 potrebbero non richiedere ... today.it

- Stop ai controlli - Rivoluzione caldaie. #caldaiasicura #controlliallecaldaie #sicurezza - facebook.com facebook

La sicurezza non sarà più una scusa per incassare Caldaie, niente più controlli Cosa cambia (e perché non va fatta retromarcia) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.