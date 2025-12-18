Niente più controlli sulle caldaie? Cosa rischiano gli utenti della Tuscia
Dicembre porta con sé non solo l’atmosfera natalizia, ma anche l’obbligo di controllare le caldaie domestiche. La mancanza di verifiche può comportare rischi per la sicurezza e sanzioni. È il momento di prestare attenzione alle norme e garantire il corretto funzionamento degli impianti, proteggendo sé stessi e i propri cari.
Dicembre non è soltanto il mese associato al Natale, ma anche il periodo che fa venire in mente gli obblighi relativi alle caldaie presenti in casa. La manutenzione è fondamentale, tra controlli e bollini blu, ma ora c’è una semplificazione burocratica che potrebbe compromettere questa situazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
