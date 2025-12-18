Niente da fare a Siena Ora la sfida casalinga

La Pallacanestro Femminile Prato affronta una sfida difficile a Siena, dove il cuore e l’orgoglio non sono sufficienti per evitare la sconfitta. La squadra si trova ad affrontare il secondo ko consecutivo in terra senese, evidenziando le difficoltà di un momento non facile. Ora, la concentrazione è tutta rivolta a reagire e a ritrovare il cammino verso i risultati desiderati.

© Lanazione.it - Niente da fare a Siena. Ora la sfida casalinga Il cuore e l'orgoglio non bastano in terra senese alla Pallacanestro Femminile Prato, che incappa nel secondo ko consecutivo. In occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie B, la compagine laniera cede il passo alle padroni di casa del Costone, che si impongono per 49-43. Con questo risultato, Billi e compagne restano inchiodate all'ultimo posto della classifica con 4 punti, assieme a Nico Basket, Pontedera e Umbertide. Venendo al match, partenza sprint per le locali, che colpiscono dalla lunga distanza creando un piccolo gap di 9-4 dopo 4'. Le ragazze allenate da Paolo Bertini non restano a guardare, ricuciono lo strappo grazie all'apporto di Colangelo e Trucioni (25 punti in due al 40'), e al 10' sono perfino avanti sul 13-14.

