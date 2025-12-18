Il trasferimento di Nico Paz al Real Madrid sembrava ormai certo, ma nuove voci suggeriscono un possibile rinvio. Il Como, club in cui il trequartista argentino è ancora coinvolto, potrebbe trattenere il giocatore fino a giugno, modificando i piani iniziali. La situazione resta in evoluzione e il futuro di Paz al Madrid potrebbe riscriversi all'ultimo minuto, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Nico Paz Real Madrid, ritorno rinviato? il Como resta centrale nel progetto del trequartista argentino e potrebbe trattenerlo fino a giugno!

Nico Paz Real Madrid, possibile rientro posticipato? Quando tutto sembrava deciso ecco la rivelazione che riscrive i piani dell'argentino! Da mesi, il ritorno di Nico Paz al Real Madrid sembrava una formalità. Il giovane centrocampista argentino, attualmente in forza al Como, ha mostrato una crescita costante che ha convinto i vertici di Valdebebas.

