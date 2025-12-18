Neymar | Addio al Santos

Neymar sembra ormai pronto a lasciare il Santos, con le voci di un possibile addio che si fanno sempre più insistenti. La situazione si fa calda, e dalla Spagna giungono conferme sulla decisione del brasiliano di cambiare aria. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione e se ci saranno sorprese inaspettate nel suo percorso. Un addio che potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera.

Neymar pronto a rinnovare col Santos per un posto ai Mondiali - Il futuro di Neymar nel calcio brasiliano ha avuto un nuovo slancio dopo la conferma in Serie A della sua squadra, il Santos, che recentemente si è anche qualificato per la Coppa Sudamericana. ansa.it

Neymar salva il Santos e si opera Ora la rincorsa all’ultimo Mondiale - Un gran finale di stagione nonostante i problemi al ginocchio lo ha riportato sul palcoscenico e adesso deve convincere Ancelotti a convocarlo con il Brasile ... panorama.it

