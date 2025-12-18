Next Gen ATP Finals 2025 | Tien si riscatta rivincono Budkov Kjaer e Blockx

La seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Tien che cerca di riscattarsi e le vittorie di Budkov Kjaer e Blockx. Tra colpi sorprendenti e situazioni inaspettate, il torneo dei giovani talenti si conferma un palcoscenico ricco di tensione e imprevedibilità, lasciando gli appassionati con molte domande sul proseguo della competizione.

© Oasport.it - Next Gen ATP Finals 2025: Tien si riscatta, rivincono Budkov Kjaer e Blockx Conclusa la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2025. Ancora una volta sono diversi i fatti strani che si legano al torneo dei migliori giovani del circuito. Il tutto, chiaramente, perché a Jeddah (Gedda) si gioca in una fase stagionale che è, né più è né meno, quella della prestagione più assoluta. Gruppo Blu Seconda vittoria, e con buon merito, per Nicolai Budkov Kjaer. Il norvegese batte lo spagnolo Rafael Jodar concedendo poco (o meglio, quel poco è il terzo parziale) per 4-1 4-2 1-4 4-2 senza rischiare troppo, anche se primo e terzo set assomigliano parecchio al festival dei break. Ad ogni modo, nella sostanza è qualificazione in tasca per Budkov Kjaer. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: ATP Next Gen Finals 2025, Jodar sorprende Tien. Landaluce sconfitto, bene Blockx e Basavareddy Leggi anche: Next Gen ATP Finals 2025: gli otto qualificati, Mensik e Tien al via. C’è una rinuncia di spicco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Next Gen ATP Finals: a Jeddah si comincia; Dal nuovo Becker al compagno di allenamento di Sinner: ecco i qualificati alle Next Gen Finals; Le Next Gen Atp Finals LIVE da mercoledì su Sky; Next Gen ATP Finals, sorteggiato il tabellone: Tien nel gruppo blu, si parte mercoledì. Next Gen ATP Finals: Prizmic batte Engel e si rilancia - Domani contro Blockx si decide il passaggio alle semifinali ... ubitennis.com

