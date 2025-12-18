Neurologia un nuovo elettromiografo da Calcit e associazione Alice

Calcit e l’associazione Alice Arezzo annunciano con entusiasmo la donazione di un innovativo elettromiografo alla Neurologia dell’ospedale di Arezzo. Un investimento di 14 mila euro che rafforza l’impegno verso la diagnosi e il trattamento delle patologie neurologiche, garantendo tecnologie all’avanguardia e migliori opportunità di cura per i pazienti della nostra comunità.

© Lanazione.it - Neurologia, un nuovo elettromiografo da Calcit e associazione Alice Arezzo, 18 dicembre 2025 – E' di 14 mila euro il valore del nuovo elettromiografo donato da Calcit alla Neurologia dell'ospedale di Arezzo. La strumentazione va ad aggiungersi a quella già presente in reparto ma con caratteristiche nuove rispetto alla precedente. Alla donazione ha contributo per 4900 euro l'associazione A.L.I.Ce. Arezzo Odv su indicazione del dr. Giovanni Linoli, già direttore della Neurologia di Arezzo. La presentazione stamani negli ambulatori di Neurofisiopatologia dell'ospedale San Donato alla presenza del direttore del presidio Alessio Cappetti, del dr. Piero Coleschi direttore UOC Neurologia, Giancarlo Sassoli presidente Calcit Arezzo e del dr.

