Nessuno solo a Natale | pettole panettoni e una visita speciale per gli anziani di Orsara

In un clima di festa e solidarietà, Orsara si prepara a condividere momenti di gioia con i suoi anziani. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, oltre 100 nonni ultra ottantenni riceveranno una sorpresa speciale, tra pettole, panettoni e una visita che scalderà il cuore. Un gesto che unisce comunità e tradizione, dimostrando che nessuno è solo a Natale.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, oltre 100 nonne e nonni ultra ottantenni di Orsara di Puglia riceveranno una sorpresa: dalle 9.30, infatti, casa per casa, volontarie e volontari augureranno loro buone feste con un cono colmo di pettole, gustose palline fritte di pasta lievitata.

