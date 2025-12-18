Nessuno Escluso raddoppia e punta su musica e inclusione | anteprima con il Concerto al Buio

“Nessuno Escluso” torna con rinnovato entusiasmo, ampliando gli appuntamenti e rafforzando il suo impegno per musica e inclusione. L’ottava edizione, inaugurata con il suggestivo Concerto al Buio “Nessuno escluso. Avellino Oltre lo Sport”, si propone di superare se stessa, continuando a promuovere valori di integrazione e solidarietà attraverso eventi coinvolgenti e innovativi. Un’occasione unica di unire comunità e sensibilità in un’esperienza indimenticabile.

