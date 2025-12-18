Nessuno Escluso raddoppia e punta su musica e inclusione | anteprima con il Concerto al Buio
“Nessuno Escluso” torna con rinnovato entusiasmo, ampliando gli appuntamenti e rafforzando il suo impegno per musica e inclusione. L’ottava edizione, inaugurata con il suggestivo Concerto al Buio “Nessuno escluso. Avellino Oltre lo Sport”, si propone di superare se stessa, continuando a promuovere valori di integrazione e solidarietà attraverso eventi coinvolgenti e innovativi. Un’occasione unica di unire comunità e sensibilità in un’esperienza indimenticabile.
“Nessuno escluso. Avellino Oltre lo Sport” quest’anno raddoppia. L’ottava edizione si pone l’obiettivo di confermare e migliorare una manifestazione nata nel 2018 grazie all’intuizione di Donatella Buglione, ex cestista di A1, attualmente coach di diverse squadre di basket, tra cui l’Acsi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Gemona del Friuli: musica e inclusione con il concerto SUONO DUNQUE SONO. Mercoledì 10 dicembre
Leggi anche: Arte, inclusione e solidarietà al Museo di Palazzo Pretorio con la Cena al Buio
COMUNICATO STAMPA “NESSUNO ESCLUSO. AVELLINO OLTRE LO SPORT” RADDOPPIA: IN ATTESA DEL DISABILITY PRIDE DI GIUGNO, SABATO 20 DICEMBRE “CONCERTO AL BUIO” NELLO SPAZIO ARENA DI VIA TRINITA’ “Nessuno escluso. Avel - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.