Nessuno Escluso raddoppia e punta su musica e inclusione | anteprima con il Concerto al Buio

“Nessuno Escluso” torna con rinnovato entusiasmo, ampliando gli appuntamenti e rafforzando il suo impegno per musica e inclusione. L’ottava edizione, inaugurata con il suggestivo Concerto al Buio “Nessuno escluso. Avellino Oltre lo Sport”, si propone di superare se stessa, continuando a promuovere valori di integrazione e solidarietà attraverso eventi coinvolgenti e innovativi. Un’occasione unica di unire comunità e sensibilità in un’esperienza indimenticabile.

“Nessuno escluso. Avellino Oltre lo Sport” quest’anno raddoppia. L’ottava edizione si pone l’obiettivo di confermare e migliorare una manifestazione nata nel 2018 grazie all’intuizione di Donatella Buglione, ex cestista di A1, attualmente coach di diverse squadre di basket, tra cui l’Acsi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

