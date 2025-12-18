Nerviano prova a vendere lingotti d’oro falsi intervengono i carabinieri | denunciato

Un'offerta allettante si trasforma in un'imboscata: a Nerviano, un tentativo di vendere lingotti d’oro falsi ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La promessa di un affare conveniente ha tradito chi sperava di fare un affare facile, portando all’intervento dei carabinieri e alla denuncia di un soggetto coinvolto. Un episodio che ricorda quanto sia importante vigilare di fronte a proposte troppo allettanti per essere vere.

Nerviano (Milano) 18 dicembre 2025 – La promessa di un affare d'oro, a prezzo conveniente, si è rivelata l'ennesima trappola ben congegnata. Una truffa studiata nei dettagli, basata sull'illusione di un guadagno facile, che ha portato alla denuncia di un uomo e al sequestro di lingotti d'oro risultati completamente falsi. La denuncia. A far scattare l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Nerviano è stata la denuncia di un cittadino che, dopo aver acquistato alcuni lingotti creduti autentici, ha scoperto amaramente di essere stato raggirato. Quello che sembrava oro prezioso si è rivelato invece materiale privo di valore, una beffa costruita sfruttando la fiducia e la prospettiva di un investimento vantaggioso.

