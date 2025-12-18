Neres e Hojlund stendono il Milan Napoli in finale di Supercoppa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa a Riyadh, dominando il Milan con due gol di Neres e Hojlund. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri prendono il controllo del match e chiudono la sfida con un netto 2-0, lasciando il Milan senza risposte. Un risultato che proietta il Napoli verso il traguardo, confermando la propria forza e determinazione in una sfida intensa e spettacolare.

neres e hojlund stendono il milan napoli in finale di supercoppa

© Ilgiornaleditalia.it - Neres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale di Supercoppa

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Sono David Neres nel primo tempo e Hojlund nella ripresa a mettere il sigillo sul 2-0 inflitto dagli azzurri a un Milan di fatto sparito dal campo dopo il primo vantaggio avversario. Dopo soli cinque minuti, una rove. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Supercoppa, Neres e Hojlund stendono il Milan: Napoli in finale

Leggi anche: Supercoppa Italiana, il Napoli vola in finale: Neres e Hojlund stendono il Milan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

neres hojlund stendono milanNeres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale di Supercoppa - RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – E’ il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. msn.com

neres hojlund stendono milanSupercoppa Italiana, il Napoli vola in finale: Neres e Hojlund stendono il Milan - È il Napoli di Antonio Conte ad approdare in finale di Supercoppa Italiana: Neres e Hojlund mandano ko il Milan di Allegri. sportface.it

neres hojlund stendono milanSupercoppa Italiana, Neres e Højlund stendono il Milan. Napoli in finale - Il Napoli vola in finale di Supercoppa Italiana e lo fa con autorità, battendo 2- erreemmenews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.