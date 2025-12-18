Neres e Hojlund stendono il Milan Napoli in finale di Supercoppa

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa a Riyadh, dominando il Milan con due gol di Neres e Hojlund. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri prendono il controllo del match e chiudono la sfida con un netto 2-0, lasciando il Milan senza risposte. Un risultato che proietta il Napoli verso il traguardo, confermando la propria forza e determinazione in una sfida intensa e spettacolare.

