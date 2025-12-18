I carabinieri di Vigevano hanno scoperto un uomo in stato di ebbrezza alla guida di un’auto con la ex-compagna, nonostante un ordine di allontanamento. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, sollevando preoccupazioni sulla sua condotta e sulla sicurezza di tutte le persone coinvolte.

© Ilgiorno.it - Nella vettura con la donna da cui doveva stare lontano

VIGEVANO (Pavia) I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vigevano lo hanno sorpreso, in stato di ebbrezza, alla guida dell’auto sulla quale si trovava anche la ex-compagna alla quale, stando al provvedimento dal quale era stato raggiunto a fine agosto, non avrebbe potuto avvicinarsi. Così i militari hanno tratto in arresto A.G., 52 anni, con precedenti. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra martedì e ieri. L’arresto dell’uomo, processato ieri mattina per direttissima, è stato convalidato dal giudice Elena Stoppini che non ha disposto misure cautelari. Il processo è stato poi rinviato al 19 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

