Nel tennis ci si evolve sempre si deve crescere mentalmente | chi è Samuel Lopez il nuovo coach di Carlos Alcaraz

Samuel Lopez, il nuovo coach di Carlos Alcaraz, rappresenta una svolta importante nel mondo del tennis. Con un approccio focalizzato sulla crescita mentale e sulla costante evoluzione, Lopez affronta questa sfida come un’opportunità di crescita, anche se arrivata inaspettatamente. A meno di un mese dall’Australian Open, il suo ruolo segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane campione, portando con sé speranze e nuove strategie per il futuro.

Un fardello e una grande opportunità, arrivata all’improvviso, inaspettata, a meno di un mese dall’inizio dell’ Australian Open. Samuel Lopez inizierà il 2026, di fatto, come nuovo allenatore capo di Carlos Alcaraz, prendendo il posto lasciato da Juan Carlos Ferrero, di cui è stato il principale collaboratore nel team dell’attuale numero 1 del mondo dalla off-season 2024. Il tutto appena sei giorni dopo essere stato nominato Allenatore dell’anno dall’ Atp (insieme all’ormai ex allenatore di Alcaraz). Questo in attesa di capire le future intenzioni dello spagnolo riguardo al nome che dovrebbe andare ad occupare la casella lasciata libera da Ferrero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

