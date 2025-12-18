Nel Natale del Museo Bernareggi un percorso di luce che abbraccia la città
Il Natale al Museo «Bernareggi» si trasforma in un viaggio di luci che coinvolge tutta la città. Venerdì 19 dicembre, un momento speciale con l’accensione dell’albero in piazza Duomo e il suggestivo concerto dei Campanari, creando un’atmosfera magica e festosa che unisce le persone in un clima di gioia e tradizione.
LE INIZIATIVE. Venerdì 19 dicembre l’accensione dell’albero in piazza Duomo e il concerto dei Campanari. In dialogo gli itinerari d’arte fra Museo, Battistero e Cattedrale. Don Rota Conti: «Il segno di una realtà viva che costruisce legami». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
