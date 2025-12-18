Nel dubbio non affidare a Caracciolo la difesa dei confini nazionali

In un contesto di tensioni geopolitiche, le dichiarazioni di Lucio Caracciolo sulla Crimea sollevano interrogativi sulla gestione delle frontiere e sulla percezione dei confini. La sua interpretazione delle mappe e delle affermazioni di Zelensky richiedono una riflessione approfondita, soprattutto in un clima di crescente instabilità internazionale. La questione dei confini e delle competenze diventa centrale in un panorama complesso, dove la diplomazia e la strategia si intrecciano in modo delicato.

Al direttore - Tentando di giustificare la pubblicazione su Limes di mappe con la Crimea coi colori della Russia, Lucio Caracciolo, in un colloquio col Fatto quotidiano, afferma che "chiunque sbarchi a Sebastopoli si accorge che si trova in Russia e non in Ucraina, e per dichiarazione dello stesso Zelensky gli ucraini non sono in grado di recuperare quei territori". Dunque, se domattina la Germania, attraversando l'Austria, decidesse di invadere l'Italia, si presume che Limes, un minuto dopo, si affretterebbe a pubblicare una mappa in cui, per dire, il Trentino-Alto Adige assume i colori dello stendardo tedesco? Legittimo, per carità, ma non ci venga a dire, Caracciolo, che lui analizza semplicemente i conflitti senza, così ha dichiarato, "metterci da una parte contro l'altra".

