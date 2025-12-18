Nel cuore di Andrea Delogu si annida un mistero che sta catturando l’attenzione dei fan. Dopo le speculazioni su un possibile flirt con Nikita Perotti, emergono nuove immagini che la ritraggono in compagnia di un uomo sconosciuto, Alessandro Marziali. Un volto ancora avvolto nel mistero, che apre nuovi interrogativi sulla vita sentimentale della conduttrice. La curiosità cresce, mentre il gossip si infittisce intorno a questa storia intrigante.

Nel cuore della conduttrice ci sarebbe un uomo misterioso, con cui è stata fotografata sotto casa. E no, non è Nikita Perotti

C i sarebbe un nuovo amore nel cuore di Andrea Delogu. E no, non si tratta di Nikita Perotti. Dopo le voci di un presunto flirt con il ballerino, suo partner in Ballando con le stelle, la conduttrice è stata fotografata con un altro uomo, Alessandro Marziali, di cui al momento si sa davvero poco. Andrea Delogu a cuore aperto su Nikita Perotti: «È una dichiarazione d’amore? Decidete voi» X Leggi anche › Le pagelle della decima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Andrea Delogu mette la freccia e sorpassa tutti Alessandro Marziali e Andrea Delogu: tutto quello che sappiamo. le foto della presunta nuova coppia sono state pubblicate dal settimanale Chi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

