Nel carcere di Brindisi il Natale è arrivato in anticipo | famiglie riunite
Nel carcere di Brindisi, il Natale ha portato un’inaspettata magia, con famiglie riunite in un momento di speranza e affetto. L’evento, svoltosi mercoledì 17 dicembre 2025, ha regalato a reclusi, compagne e figli un’occasione di condivisione che va oltre le mura, riscaldando il cuore e rafforzando i legami familiari in un periodo speciale dell’anno.
BRINDISI - Un Natale “anticipato” nella casa circondariale di Brindisi. L'incontro tra alcuni reclusi e le compagne e i figli si è tenuto ieri, mercoledì 17 dicembre 2025. L'evento, possibile grazie alla direttrice Valentina Meo Evoli, è stato organizzato nell'ambito di un'iniziativa nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Assegno Unico a Dicembre: Soldi in Arrivo in Anticipo Prima di Natale per Migliaia di Famiglie!
Leggi anche: Detenuto si impicca nel carcere di Brindisi: "Sovraffollamento del 195 percento"
Telefonini in carcere con il drone: consegna sventata e sequestro - La Polizia penitenziaria non abbassa la guardia ed ecco che nel giro di pochi giorni manda in fumo i «piani di comunicazione» fra alcuni detenuti ed il mondo che è fuori dal carcere di Brindisi. quotidianodipuglia.it
Telefoni cellulari in carcere: indagati 41 detenuti - Telefoni cellulari in carcere: sono 41 le persone, detenute nel carcere di Brindisi, indagate per il reato che dispone il divieto di introdurre, detenere o utilizzare telefoni cellulari in carcere. quotidianodipuglia.it
Brindisi, usavano telefonini in carcere: 41 detenuti indagati - Tra marzo e dicembre 2023 almeno 41 detenuti del carcere di Brindisi hanno usato i telefonini cellulari per comunicare con l’esterno. lagazzettadelmezzogiorno.it
Questa mattina figli e genitori detenuti si ritrovano nel carcere di Brindisi per prendere parte alla "Partita con mamma e papà". La "Partita con mamma e papà" è uno strumento che consente di difendere e sostenere i diritti di un folto gruppo di bambini che si tro - facebook.com facebook
Sacra Corona: gestione traffici droga dal carcere. Controlli e arresti tra Lecce, Brindisi e Chieti x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.