Nel carcere di Brindisi il Natale è arrivato in anticipo | famiglie riunite

Nel carcere di Brindisi, il Natale ha portato un’inaspettata magia, con famiglie riunite in un momento di speranza e affetto. L’evento, svoltosi mercoledì 17 dicembre 2025, ha regalato a reclusi, compagne e figli un’occasione di condivisione che va oltre le mura, riscaldando il cuore e rafforzando i legami familiari in un periodo speciale dell’anno.

